Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В ООН впервые отреагировали на удары ВСУ по колледжу в Старобельске

Генсек ООН Гутерриш осудил атаку ВСУ на колледж в Старобельске
Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку украинских военных на колледж в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). Его слова приводит Reuters.

«Мы осуждаем нападение на учебное заведение», — сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что в ООН осуждают все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, «где бы они ни происходили». По словам Гутерриша, сейчас как никогда важно избегать любой эскалации конфликта на Украине, чтобы не отсрочить еще больше поиск мирного пути и не продлить страдания людей. На этом фоне Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен планами России нанести ответные удары по Киеву.

В Reuters обратили внимание, что в ООН отреагировали на террористическую атаку ВСУ в Старобельске только после того, как Россия анонсировала удары возмездия по Украине.

В ночь на 22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар ВСУ по общежитию военным преступлением. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

25 мая в МИД РФ заявили, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве в ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

Ранее Володин пригрозил применением оружия, которое «не оставит следа ни от кого».

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!