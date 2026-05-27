Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ японских журналистов ехать в Старобельск позором. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если все таки совесть у японских журналистов есть, я думаю, мы найдем возможность для них сделать отдельное ознакомление. Это позор и стыд, что коллективный отказ мы увидели от японских журналистов не посещать место трагедии. О трагедии в Хиросиме и Нагасаки знает каждый российский гражданин, каждый ребенок в школе проходил эту тему», — поделилась Захарова.

27 мая Захарова, комментируя реакцию латвийских властей на теракт в Старобельске, заявила, что постпред Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес преисполнена нацисткой ненавистью.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, из них 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя назвал реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в ЛНР позором.