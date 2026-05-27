На Украине священника задержали по обвинению в помощи России

СБУ задержала клирика УПЦ в Одессе по обвинению в госизмене
Служба безопасности Украины заявила о задержании клирика Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в Одессе за якобы сотрудничество с военной разведкой России и обвинила его в государственной измене. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в Telegram-канале.

Утверждается, что священник якобы передавал российской стороне координаты расположения украинской противовоздушной системы.

1 мая в Киеве сотрудники территориального центра комплектования задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита УПЦ Феофила.

В феврале 2025 года в Черкасской области сотрудники ТЦК похитили священника Свято-Михайловского храма УПЦ города Городище отец Анатолий Черненко. Предположительно, его отправили в одну из боевых бригад.

Украинские власти начали массово закрывать церкви канонической Украинской Православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ.

Ранее Лавров призвал ООН отреагировать на гонения на УПЦ.

 
