Археолог Бутягин рассказал, что Украина завела уголовные дела на его коллег

Бутягин: Украина завела уголовные дела на археологов за раскопки в Крыму
ФСБ РФ/РИА Новости

Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал, что Украина возбудила уголовные дела о незаконных раскопках в Крыму не только против него, но и в отношении ряда его коллег. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, эта ситуация не приведет к снижению объема археологических исследований в Крыму. Бутягин считает, что история с его задержанием может привести к тому, что российские ученые начнут более осмотрительно относиться к приглашениям выступить с лекциями или принять участие в научных конференциях в Европе.

«Каждый российский ученый теперь двадцать раз подумает, прежде чем куда-то поехать», — добавил археолог.

Российский ученый, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Бутягина обвинили в «уничтожении культурного наследия» при проведении раскопок в Крыму. В марте окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции археолога.

Однако 28 апреля на границе Польши и Белоруссии состоялся обмен по формуле «пять на пять», в ходе которого был в том числе освобожден Бутягин.

Ранее Бутягин рассказал, чего ему больше всего не хватало в заключении в Польше.

 
