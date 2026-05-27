В МВД РФ рассказали, как подростков вовлекают в преступления

МВД РФ: подростков вовлекают в преступления в мессенджерах и онлайн-играх

Детей и подростков пытаются вовлечь в противоправную деятельность, используя психологическое давление и шантаж. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве рассказали, что подросткам предлагают выполнить «простое задание», например, перевести деньги для покупки игровой валюты, бонусов или доступа к аккаунту. Затем злоумышленники сообщают, что деньги якобы были направлены на финансирование запрещенной деятельности. После чего начинается этап запугивания — подросткам угрожают уголовной ответственностью, «обращением в правоохранительные органы», публикацией переписок или компрометирующих материалов.

«При возникновении такой ситуации необходимо немедленно прекратить общение, сохранить переписку и обратиться в правоохранительные органы», — подчеркнули в МВД РФ.

До этого мошенники начали использовать новую схему обмана подростков, предлагая им несуществующую подработку на летние каникулы. По данным аналитиков, злоумышленники звонят подросткам от имени частных компаний и предлагают якобы выгодную работу с гибким графиком. После того как ребенок проявляет интерес, ему отправляют ссылку для «оформления».

В мае замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов рассказал, что жертвы аферистов обычно обладают такими качествами как сверх пунктуальность, скромность и добросовестность.

Ранее мошенники использовали фальшивые чеки с маркетплейсов для кражи данных банковских карт.