Мошенники начали рассылать россиянам фальшивые чеки с маркетплейсов

Мошенники начали использовать новую схему хищения денег с банковских карт россиян с помощью поддельных электронных чеков о покупках на маркетплейсах. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, потенциальной жертве на электронную почту приходит письмо с чеком от известного маркетплейса. В сообщении также содержится ссылка — «отменить транзакцию». Поскольку человек не совершал покупку, он может кликнуть по ней. После этого открывается форма, где предлагается ввести данные банковской карты и CCV-код якобы для возврата средств. На самом деле введенная информация попадает к мошенникам, которые затем получают доступ к счету и могут похитить деньги.

При этом сначала может показаться, что чек действительно прислал маркетплейс. Однако если внимательно проверить адрес отправителя, то можно заметить ошибку — обычно в названии известной компании изменены одна или две буквы.

До этого доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский рассказал, что во время майских праздников мошенники активно атакуют россиян схемой с арендой жилья, пользуясь повышенным спросом и расслабленностью жителей, которые входят в режим выходных. Размещая объявления на популярных сервисах о сдаче жилья по низким ценам, аферисты вынуждают пользователей переводить им предоплату или присылают фишинговую ссылку якобы для подтверждения брони, объяснил эксперт.

Ранее россиянам посоветовали не выкладывать фото из отпуска — они привлекают мошенников.