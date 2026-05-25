В МВД РФ составили портрет жертвы аферистов

МВД РФ: жертвами мошенников чаще всего становятся сверхответственные граждане
Жертвы аферистов обычно обладают такими качествами как сверх пунктуальность, скромность и добросовестность. Об этом рассказал замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, его слова передает ТАСС.

«Мы проводим психологические экспертизы. Они нам выявляют общие черты, я их перечислю коротко, это характеристика потерпевших. Это чувствительность к критическим замечаниям и внешним оценкам, сверх пунктуальность, добросовестность», — сказал он.

Также, по словам правоохранителя, чаще всего в «лапы» мошенников попадают люди, которые опасаются общественного осуждения.

Филиппов отметил, что злоумышленники в своих схемах используют методы социальной инженерии, которые основаны на двух эмоциях: страх потери денег и предвкушение удачи. Так, в случае со страхом, воздействие идет на рептилоидный мозг. Он используется в сценариях «родственник попал в беду», «перевод денег на безопасный счет» и подобные.

Если же человек находится в состоянии предвкушения чего-то хорошего, то воздействие происходит на лимбическую систему головного мозга, объяснил специалист. Эти эмоции используются в различных псевдоинвестиционных проектах, хищениях под видом подарков и выигрышей.

