В России утвердили масштабный план продвижения русского языка в мире

Правительство РФ утвердило план реализации Основ государственной языковой политики, который включает в себя 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения их в мире. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Среди предложенных инициатив предлагается создать электронные образовательные ресурсы для обучения русскому языку иностранцев в России, переводить русскоязычные детские книги на языки народов стран ближнего зарубежья и наоборот, обеспечить свободный доступ читателей из стран СНГ к электронным ресурсам Российской государственной библиотеки.

Кабмин также планирует поддерживать гастроли зарубежных русских театров в РФ и поставлять учебную и художественную литературу в иностранные школы. Особое внимание в рамках программы будет уделено повышению уровня владения русским языком среди жителей государств СНГ и созданию условий для обучения на базе представительств Россотрудничества.

Кроме того, планируется проведение акции «Межнациональный диктант» и международных проектов в сфере науки и образования. В пресс-службе кабмина добавили, что зарубежные специалисты-русисты смогут претендовать на гранты, стипендии и премии, а также проходить стажировки в России для повышения квалификации.

До этого президент РФ Владимир Путин призывал не затягивать с разработкой нового закона о языках народов России.

Ранее Путин назвал варварами тех, кто не уважает культуру России.

 
