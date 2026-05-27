Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В ОП РФ предложили добавить в календарь выходной для многодетных семей

Замсекретаря ОП РФ Гриб: 1 июня нужно сделать выходным для многодетных семей
Владимир Федоренко/РИА Новости

Международный день защиты детей нужно сделать выходным для многодетных семей в России. Такое мнение высказал РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Считаю, что необходимо сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Тем самым мы подчеркнем важность многодетных семей в России, выделим в отдельную категорию, что семьи с тремя и более детьми имеют право на дополнительный выходной», — отметил он.

По мнению замсекретаря, дополнительный выходной нужно закрепить в Трудовом кодексе РФ, ведь это станет хорошей мерой поддержки для многодетных семей.

«День защиты детей — это праздник для всех. Я не уверен, что нужно вводить выходной для всех граждан с детьми, однако для многодетных нужно», — сказал Гриб.

Кроме того, эксперт заявил о необходимости расширять меры поддержки многодетных семей во всех сферах.

До этого член комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов сообщил, что с 1 июня новую семейную выплату смогут получить работающие родители, опекуны, усыновители и попечители двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет на очном обучении.

Она будет положена российским гражданам, которые постоянно проживают в стране и платили НДФЛ в году, предшествующем обращению за начислениями. Также родители не должны быть должниками по алиментам.

С 22 мая 2026 года в России изменились правила назначения единого пособия для многодетных семей. Отныне небольшое превышение дохода не будет препятствием к получению выплаты. Что такое единое пособие на детей, при каких условиях его назначают многодетным семьям, как его получить и какую сумму выплачивают — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минтранс РФ предложил ввести новую меру поддержки для многодетных семей.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!