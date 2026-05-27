В ОП РФ предложили добавить в календарь выходной для многодетных семей

Международный день защиты детей нужно сделать выходным для многодетных семей в России. Такое мнение высказал РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Считаю, что необходимо сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Тем самым мы подчеркнем важность многодетных семей в России, выделим в отдельную категорию, что семьи с тремя и более детьми имеют право на дополнительный выходной», — отметил он.

По мнению замсекретаря, дополнительный выходной нужно закрепить в Трудовом кодексе РФ, ведь это станет хорошей мерой поддержки для многодетных семей.

«День защиты детей — это праздник для всех. Я не уверен, что нужно вводить выходной для всех граждан с детьми, однако для многодетных нужно», — сказал Гриб.

Кроме того, эксперт заявил о необходимости расширять меры поддержки многодетных семей во всех сферах.

До этого член комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов сообщил, что с 1 июня новую семейную выплату смогут получить работающие родители, опекуны, усыновители и попечители двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет на очном обучении.

Она будет положена российским гражданам, которые постоянно проживают в стране и платили НДФЛ в году, предшествующем обращению за начислениями. Также родители не должны быть должниками по алиментам.

