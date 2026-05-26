Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Подростка с синдромом Туретта сняли с рейса из-за криков о бомбе

PYOK: в Британии сняли с рейса подростка с синдромом Туретта, кричавшего о бомбе
Shutterstock

13-летнего подростка с синдромом Туретта сняли с рейса после того, как он прокричал несколько раз слово «бомба». Об этом сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел в аэропорту Великобритании. Семья собиралась лететь в Испанию и заранее проинформировала авиакомпанию British Airways, выполняющую рейс, о диагнозе мальчика.

Сотрудники сопроводили семью через весь аэропорт. Сообщается, что подросток прокричал слово «бомба» в нескольких местах, в том числе при прохождении предполетного досмотра. Несмотря на это, семье разрешили продолжить путешествие и пройти к выходу на посадку.

Именно у гейта возникли проблемы. К семье подошел сотрудник авиаперевозчика и вытащил подростка из очереди, запретив ему лететь из соображений безопасности. 16-летняя сестра мальчика отправилась на отдых вместе с друзьями семьи. А родители подростка вынуждены были остаться с ним. Им пришлось ночевать в аэропорту и покупать новые билеты. Супруги намерены засудить British Airways за дискриминацию их сына.

До этого в Великобритании инвалида-колясочника сняли с рейса из-за того, что оне не мог дойти до туалета. 79-летний Барри Добнер планировал отправиться в Грецию вместе с женой и знакомой. Уже в самолете, за несколько минут до взлета, бортпроводница услышала о наличии у мужчины переносного писсуара. Она спросила, может ли мужчина дойти до туалета, на что получила отрицательный ответ. После этого пассажиров попросили покинуть салон.

Ранее в Таиланде пассажира с лишним весом сняли с рейса из-за требований дать ему более комфортное место.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!