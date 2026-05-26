Подростка с синдромом Туретта сняли с рейса из-за криков о бомбе

PYOK: в Британии сняли с рейса подростка с синдромом Туретта, кричавшего о бомбе

13-летнего подростка с синдромом Туретта сняли с рейса после того, как он прокричал несколько раз слово «бомба». Об этом сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел в аэропорту Великобритании. Семья собиралась лететь в Испанию и заранее проинформировала авиакомпанию British Airways, выполняющую рейс, о диагнозе мальчика.

Сотрудники сопроводили семью через весь аэропорт. Сообщается, что подросток прокричал слово «бомба» в нескольких местах, в том числе при прохождении предполетного досмотра. Несмотря на это, семье разрешили продолжить путешествие и пройти к выходу на посадку.

Именно у гейта возникли проблемы. К семье подошел сотрудник авиаперевозчика и вытащил подростка из очереди, запретив ему лететь из соображений безопасности. 16-летняя сестра мальчика отправилась на отдых вместе с друзьями семьи. А родители подростка вынуждены были остаться с ним. Им пришлось ночевать в аэропорту и покупать новые билеты. Супруги намерены засудить British Airways за дискриминацию их сына.

До этого в Великобритании инвалида-колясочника сняли с рейса из-за того, что оне не мог дойти до туалета. 79-летний Барри Добнер планировал отправиться в Грецию вместе с женой и знакомой. Уже в самолете, за несколько минут до взлета, бортпроводница услышала о наличии у мужчины переносного писсуара. Она спросила, может ли мужчина дойти до туалета, на что получила отрицательный ответ. После этого пассажиров попросили покинуть салон.

Ранее в Таиланде пассажира с лишним весом сняли с рейса из-за требований дать ему более комфортное место.