Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Россией и акваторией Азовского моря

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России с 08:00 по 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили шесть беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ в «Максе».

В оборонном ведомстве отметили, что цели были уничтожены «над территориями Белгородской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря».

В ночь на 26 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили 59 украинских беспилотников самолетного типа.

По информации ведомства, часть целей ликвидировали в приграничных областях — Курской, Белгородской и Брянской. Также атаки отразили в Крыму, Смоленской и Новгородской областях.

Утром 26 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что российские средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей на подлете к границам региона. После этого в российском субъекте отменили беспилотную опасность, действовавшую более двух часов.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении безэкипажных катеров ВСУ.