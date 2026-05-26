Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

При пожаре в Липецке погиб человек

МЧС: тело погибшего нашли под завалами при пожаре частном доме в Липецке
Виталий Аньков/РИА Новости

При ликвидации возгорания в частном доме в Липецке нашли тело погибшего. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«При ликвидации последствий пожара в Липецке обнаружено тело одного погибшего», — сказали в ведомстве.

Незадолго до этого в пресс-службе сообщили о локализации возгорания на площади 600 квадратных метров.

Как рассказывал глава региона Игорь Артамонов, в результате сильного пожара на улице Баумана в Липецке произошло обрушение частного жилого дома. По данным прокуратуры региона, под обломками частного дома в Липецке находятся люди.

Глава региона пояснил, что пожар начался после резкого хлопка, после чего здание частично обрушилось, а огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили и надворные постройки. По его словам, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, а также сотрудники полиции, медики и другие оперативные службы.

Артамонов также прокомментировал информацию в соцсетях, по которой сообщалось, что пожар произошел якобы из-за падения БПЛА. Он отметил, что «эта информация не соответствует действительности».

Ранее в Московской области мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от пожара.

 
Теперь вы знаете
Арест имущества релокантов, отсрочка от армии для новой категории россиян и аномальное нашествие комаров. Главное за 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!