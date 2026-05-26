В Липецке обрушился частный дом, под завалами оказались люди

Артамонов: в Липецке после взрыва загорелся и частично обрушился частный дом

В результате сильного пожара на улице Баумана в Липецке произошло обрушение частного жилого дома. Под завалами могут находиться люди, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Пожарные продолжают ликвидацию пожара. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди», — написал он.

По данным прокуратуры региона, под обломками частного дома в Липецке находятся три человека.

Глава региона пояснил, что пожар начался после резкого хлопка, после чего здание частично обрушилось, а огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили и надворные постройки. По его словам, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, а также сотрудники полиции, медики и другие оперативные службы.

Артамонов также прокомментировал информацию в соцсетях, по которой сообщалось, что пожар произошел якобы из-за падения БПЛА. Он отметил, что «эта информация не соответствует действительности».

Ранее в Московской области мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от пожара.