Спасатели локализовали пожар частном доме в Липецке

Пожар в частном жилом доме в Липецке локализовали. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«Пожар локализован на площади 600 квадратных метров», — сказали журналистам в ведомстве.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что в результате сильного пожара на улице Баумана в Липецке произошло обрушение частного жилого дома. По данным прокуратуры региона, под обломками частного дома в Липецке находятся люди.

Глава региона пояснил, что пожар начался после резкого хлопка, после чего здание частично обрушилось, а огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили и надворные постройки. По его словам, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, а также сотрудники полиции, медики и другие оперативные службы.

Артамонов также прокомментировал информацию в соцсетях, по которой сообщалось, что пожар произошел якобы из-за падения БПЛА. Он отметил, что «эта информация не соответствует действительности».

