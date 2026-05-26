В Московской области мужчина выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от пожара

Мособлпожспас: мужчина выпрыгнул с 4 этажа пятиэтажки в Ступино во время пожара

В Ступино Московской области мужчина выпрыгнул с 4 этажа пятиэтажки, спасаясь от пожара в своей квартире. Об этом сообщил «Мособлпожспас» в своем канале на платформе «Макс».

«Вчера в одной из пятиэтажек города Ступино загорелась квартира на четвертом этаже. Огонь вспыхнул, когда все спали. Хозяин горящего жилья в панике выпрыгнул из окна еще до прибытия пожарных», — говорится в сообщении.

О пожаре в квартире сообщил в экстренные службы сосед мужчины. Спасатели эвакуировали 20 жильцов, следует из сообщения.

Пожар потушили, не допустив распространения огня на соседние квартиры, подчеркнули спасатели. Хозяина квартиры, где произошел пожар, госпитализировали.

До этого похожий случай произошел в Ленобласти. Вечером 15 мая в девятиэтажке на улице Красных Фортов в Сосновом Бору возник пожар. Огонь вспыхнул в квартире-студии на пятом этаже, жильцы дома успели эвакуироваться до приезда пожарных.

По данным телеканала, один из жильцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпал из окна. Мужчина выжил, приземлившись на крышу пункта выдачи Wildberries, но получил тяжелые травмы. Он был доставлен в больницу и попал в реанимацию.

К настоящему времени сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, его причины устанавливаются.

Ранее в США 15-летний подросток выжил, получив удар током и сорвавшись с опоры ЛЭП.