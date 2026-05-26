В ЦБ прокомментировали решение суда о взыскании €200 млрд с Euroclear

Банк России (ЦБ) считает судебный акт об обращении решения по иску к Euroclear к немедленному исполнению справедливым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В ЦБ отметили, что суд учел не только факт длящегося нарушения, но и реальный риск того, что промедление с исполнением может привести к дальнейшему затягиванию восстановления нарушенных прав.

В пресс-службе добавили, что вынесение решения не лишает Euroclear процессуальных средств защиты, включая право на обжалование решения по существу спора.

До этого Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России обратил к немедленному исполнению решение о взыскании с Euroclear Bank €200 млрд в пользу Центрального банка России.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд 15 декабря прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Ранее турецкий политик указал на важность для России решения суда по Euroclear.

 
