Экс-супруг «золотой судьи» пытался вывести за границу незаконно нажитые активы

Генпрокуратура установила, что бывший супруг экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой Роберт пытался вывести за границу незаконно нажитые активы на сумму более ₽1 млрд. Об этом заявил представитель истца в суде, передает ТАСС.

По словам представителя, Роберт Хахалев обогатился благодаря тому, что его супруга использовала служебное положение в личных целях. Чтобы вывезти деньги за границу, он в 2022 году переписал недвижимость на подконтрольную ему агрофирму «Незамаевское» по фиктивным договорам купли-продажи. Таким образом он создал видимость, будто средства получены законно. Уточняется, что эпизод произошел уже после того, как Хахалеву лишили судейских полномочий и согласовали ее уголовное преследование.

До этого Генпрокуратура заявила о связи Хахалевой с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, известным как Пецо. С 1993 по 2000 год они вместе с мужем, отцом и сестрой экс-судьи занимались розничной торговлей спортивными товарами.

Хахалева получила прозвище «золотая судья» после громкого скандала в 2017 году, когда стало известно о свадьбе ее дочери стоимостью $2 млн. На фоне скандала стало известно о том, что женщине выдали фальшивый диплом о получении образования в Тбилисском университете. С 2016 по 2019 год Хахалева занимала должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. В 2022 году она была заочно арестована за хищение 1 млн рублей.

В январе 2025 года Хахалеву задержали в аэропорту Баку по запросу России. Ей предъявили обвинения в мошенничестве и служебном подлоге. В мае того же года она покинула Азербайджан и отправилась в другую страну. Сейчас она объявлена в международный розыск.

Ранее стало известно, на что сестра «золотой судьи» потратила коррупционные деньги.