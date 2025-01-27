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Возвращаться в Россию отказывается: в Баку сняли с рейса «золотую судью» Хахалеву

В Баку по просьбе РФ задержали объявленную в розыск кубанскую экс-судью Хахалеву
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Судья Елена Хахалева

24krasnodar.ru
В столице Азербайджана задержана скандально известная экс-судья из Краснодара Елена Хахалева, обвиняемая в России по нескольким уголовным статьям. По данным СМИ, она собиралась вылететь из бакинского аэропорта в Дубай, однако при прохождении паспортного контроля ее имя обнаружили в списках международного розыска. Всероссийскую известность Хахалева обрела в 2017 году после пышной свадьбы своей дочери с выступлением звезд эстрады первой величины. Позднее ее обвиняли в подделке диплома, а также в прогулах и мошенничестве с присвоением денег.

В Баку задержана экс-судья Елена Хахалева, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным издания, Национальное бюро Интерпола в России и Генпрокуратура получили соответствующие уведомления из столицы Азербайджана. В них содержится просьба подтвердить статус международного розыска экс-судьи и стремление России экстрадировать ее на родину. После получения от РФ соответствующих документов решение о высылке (или отказе в высылке) Хахалевой будет принимать суд Азербайджана.

При этом о добровольном возвращении речь не идет: Хахалева отказывается ехать в Россию, заявляя, что ее преследуют по политическим мотивам.

Помимо этого экс-судья ссылается на ряд тяжелых заболеваний, для лечения которых она и прибыла сначала в Грузию, а затем в Азербайджан.

Чем известна Елена Хахалева

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева объявлена в международный розыск по подозрению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. В 2022 году постановление о возбуждении уголовного дела было подписано лично Александром Бастрыкиным, главой Следственного комитета РФ.

По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте в течение длительного времени, при этом получала зарплату. Предполагаемый ущерб бюджету оценен в 1,2 млн рублей.

«Хахалева с 2016 по 2019 год отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней. При этом она обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, а позднее сама расписывалась в них», — сообщал представитель СК Михаил Спиваков (цитата по ТАСС). Внесение ложных сведений в рабочие документы правоохранители расценили как подлог.

Летом 2020 года из-за прогулов ее лишили статуса судьи Краснодарского края. В Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) разъясняли, что общее количество прогулов посчитано за несколько лет. При этом назвать Хахалеву сильно загруженной на работе нельзя: например, по данным ВККС, в 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, а в 2018 году — только пять дел.

Всероссийскую, при этом скандальную известность Хахалева получила в 2017 году после того, как адвокат Сергей Жорин опубликовал видеозапись со свадьбы ее дочери, где гостей развлекали звезды российского шоу-бизнеса: Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева.

«Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто судья, а член президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя!

Утритесь все, кто трудится за 20 тыс. рублей в месяц по 8 часов каждый день», — подписал видеоролик юрист. После этого видео Хахалева получила в СМИ прозвище «золотая судья».

Позже выяснилось, что свадьбу оплатил бывший супруг Елены Хахалевой бизнесмен Роберт Хахалев. Появление на мероприятии звездных гостей он объяснил личной дружбой с некоторыми из них.

Позднее в СМИ широко обсуждались предположения о том, что диплом Хахалевой о высшем образовании является подделкой. Это оказалось не так: проверки, проведенные советом судей края и СК РФ, не выявили нарушений.

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