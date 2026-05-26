В деле «золотой судьи» обнаружили новый криминальный след

Генпрокуратура заявила о связи бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, известным как Пецо. Об этом ТАСС сообщил представитель стороны истца в суде.

Собеседник агентства уточнил, что с 1993 по 2000 годы Хахалева, Пецо, а также муж, отец и сестра экс-судьи занимались розничной торговлей спортивными товарами.

Хахалева получила прозвище «золотая судья» после громкого скандала в июле 2017 года, когда стало известно об организации ею свадьбы для дочери стоимостью $2 млн. В ходе разбирательств также выяснилось, что она использовала поддельный диплом о высшем образовании, полученный в Тбилисском университете. С 2016 по 2019 год она занимала пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. В 2022 году против нее был вынесен заочный арест за хищение 1 млн рублей.

Елена Хахалева была задержана в аэропорту Баку в январе 2025 года по запросу российских властей. Ей были предъявлены обвинения в мошенничестве и служебном подлоге. В мае того же года выяснилось, что экс-судья покинула Азербайджан еще в марте и отправилась в другую страну. Ее объявили в международный розыск.

8 апреля суд в Краснодаре принял решение об аресте имущества Хахалевой.

Ранее Генпрокуратура начала проверку активов сестры Елены Хахалевой на предмет коррупции.