В аэропорту Калининграда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Михаил Голенков/РИА Новости

В аэропорту Калининграда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Утром аналогичные ограничения были введены в аэропорту Иваново (Южный).

25 мая стало известно, что в Нижнем Новгороде и Ярославле временно ограничили полеты в аэропортах Чкалов и Туношна.

До этого временные ограничения вводились в аэропортах Ярославля, Калуги и Череповца.

Обычно такая мера вводится на фоне атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее самолетам разрешили вылетать из Шереметьево.

 
