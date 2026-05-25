Аэропорт Иваново временно прекратил прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Иваново (Южный) временно прекращены полеты самолетов гражданской авиации. Об этом сообщает Telegram-канал Федерального агентства воздушного транспорта.

В ведомстве отметили, что введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

25 мая стало известно, что в Нижнем Новгороде и Ярославле временно ограничили полеты в аэропортах Чкалов и Туношна.

До этого временные ограничения вводились в аэропортах Ярославля, Калуги и Череповца.

23 мая сообщалось, что в аэропортах Сочи и Краснодара на прилет и вылет задержано почти 60 авиарейсов.

В этот же день стало известно, что московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее самолетам разрешили вылетать из Шереметьево.