В Оксфорде обозначили сроки начала испытания вакцины от Эболы

Специалисты Оксфордского университета начнут испытания вакцины против Эболы в ближайшие месяцы. Об этом сообщила глава отдела вакцинной иммунологии Института пандемических наук вуза Тереза Ламбе, ее цитирует агентство Reuters.

«У нас есть надежные партнеры по всему миру, в том числе Индийский институт сыворотки крови, а также наше собственное производственное предприятие. Мы оперативно доставляем в Институт сыворотки материалы, необходимые для масштабного производства вакцины, и надеемся, что, если все пойдет хорошо, у нас будет вакцина, испытания которой можно начать через два-три месяца», — сказала она.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о росте числа предполагаемых случаев заражения Эболой в Демократической Республике Конго (ДРК).

Накануне Associated Press сообщало, что на востоке ДРК жители Монгбвалу, которые оказались в эпицентре вспышки лихорадки Эбола, подожгли палаточный лагерь, где медики лечили пациентов от вируса.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

