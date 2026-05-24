В Африке 18 пациентов с подозрением на Эбола потерялись после поджога медцентра

На востоке Демократической республики Конго (ДРК) жители Монгбвалу, оказавшегося в эпицентре вспышки лихорадки Эбола, подожгли палаточный лагерь, где медики лечили пациентов от вируса, передает The Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что это уже второе такое нападение в регионе. В этот раз никто не пострадал, потому что пациенты выбежали из палаток, чтобы спастись от огня.

По словам директора местной больницы, после поджога, который произошел вечером 22 мая, 18 человек с подозрением на Эбола пропали без вести.

«Мы решительно осуждаем этот акт, поскольку он вызвал панику среди персонала, а также привел к побегу 18 пациентов с подозрением на заболевание в населенный пункт», — сказал директор.

В материале уточняется, что 21 мая в городе Рвампара был сожжен другой лечебный центр, после того как родственникам запретили забрать тело местного жителя, не выжившего из-за лихорадки Эбола. На момент возникновения пожара в клинике находились три человека с подтвержденным диагнозом и еще трое больных с симптомами заболевания. Их анализы еще не были готовы. Все эти люди сбежали.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Ранее инфекционист допустил завоз лихорадки Эбола в Россию.

 
