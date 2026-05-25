В ВОЗ заявили о росте числа предполагаемых случаев заражения Эболой в ДРК

Media Lens King/Shutterstock/FOTODOM

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил о росте числа предполагаемых случаев заражения Эболой в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Более 900 предполагаемых случаев было выявлено на данном этапе, включая 101 подтвержденный случай», — поделился Гебрейесус.

Он добавил, что с распространением болезни в ДРК сложно бороться, так как процессу мешают боевые столкновения между повстанцами и проправительственными силами.

Накануне Associated Press сообщало, что на востоке ДРК жители Монгбвалу, оказавшегося в эпицентре вспышки лихорадки Эбола, подожгли палаточный лагерь, где медики лечили пациентов от вируса.

Агентство отмечает, что это уже второе такое нападение в регионе. В этот раз никто не пострадал, потому что пациенты выбежали из палаток, чтобы спастись от огня.

По словам директора местной больницы, после поджога, который произошел вечером 22 мая, 18 человек с подозрением на Эболу пропали без вести.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Ранее инфекционист допустил завоз лихорадки Эбола в Россию.

 
