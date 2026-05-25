В ВОЗ заявили о росте числа предполагаемых случаев заражения Эболой в ДРК

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил о росте числа предполагаемых случаев заражения Эболой в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
«Более 900 предполагаемых случаев было выявлено на данном этапе, включая 101 подтвержденный случай», — поделился Гебрейесус.
Он добавил, что с распространением болезни в ДРК сложно бороться, так как процессу мешают боевые столкновения между повстанцами и проправительственными силами.
Накануне Associated Press сообщало, что на востоке ДРК жители Монгбвалу, оказавшегося в эпицентре вспышки лихорадки Эбола, подожгли палаточный лагерь, где медики лечили пациентов от вируса.
Агентство отмечает, что это уже второе такое нападение в регионе. В этот раз никто не пострадал, потому что пациенты выбежали из палаток, чтобы спастись от огня.
По словам директора местной больницы, после поджога, который произошел вечером 22 мая, 18 человек с подозрением на Эболу пропали без вести.
17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Ранее инфекционист допустил завоз лихорадки Эбола в Россию.