Стало известно, над чем работал Герой России Асылханов перед пропажей

Пропавший в Кемеровской области Герой России Алексей Асылханов незадолго до исчезновения готовил педагогический проект для дошкольных учреждений. Об этом пишет «Российская газета».

Как выяснило издание, проект Асылханова был связан с патриотическим воспитанием в детских садах.

По словам коллег военного, у него было много знакомых среди педагогов техникума, в котором он работал.

«В том числе он поддерживал связь с преподавателями, у которых раньше и сам учился», — сказали журналистам знакомые Асылханова.

Как отмечается, он сам участвовал в подготовке сценариев занятий с детьми.

Согласно записям камер и показаниям свидетелей, 3 апреля около 16:00 Асылханов сел в автомобиль к неизвестному мужчине, поздоровался с водителем и уехал. С этого момента связь с ним пропала. Его жена Валерия отметила, что обычно ее муж работал в первой половине дня, поэтому его выход из дома ближе к вечеру показался ей необычным. Пара готовилась 5 апреля отмечать годовщину свадьбы, а осенью у них должен родиться первенец.

Асылханов за время участия в специальной военной операции уничтожил 15 танков и около 50 единиц бронированной техники противника, а также до 100 солдат ВСУ. В ходе боевых действий он получил тяжелое ранение, врачам пришлось ампутировать ему правую ногу. В декабре 2024 года президент Владимир Путин лично вручил бойцу медаль «Золотая Звезда» Героя России.

Вернувшись домой, Асылханов получил протез, устроился преподавателем в техникум и поступил на заочное отделение КемГУ по специальности «Пожарная безопасность».

Ранее из-за пропажи Асылханова завели уголовное дело.