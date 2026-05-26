Москвичей предупредили о сильном порывистом ветре

В Москве с 12:00 до 20:00 26 мая ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства столицы.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — предупредили жителей столицы.

До этого синоптик Александр Шувалов заявил, что на этой неделе в Москве ожидается прохладная и дождливая погода. Самый холодный день придется на 29 мая — столбики термометров не поднимутся выше +10-12℃, а ночью температура составит +5-8℃. По словам Шувалова, погода будет носить скорее осенний характер: дожди будут идти почти каждый день, но не затяжные.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также предупредил, что в последние дни мая в столичном регионе может выпасть снег. Он отметил, что снег будет смешиваться с дождем и быстро таять, не достигая земли.

