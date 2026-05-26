Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичей предупредили о сильном порывистом ветре

В Москве 26 мая ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве с 12:00 до 20:00 26 мая ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства столицы.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — предупредили жителей столицы.

До этого синоптик Александр Шувалов заявил, что на этой неделе в Москве ожидается прохладная и дождливая погода. Самый холодный день придется на 29 мая — столбики термометров не поднимутся выше +10-12℃, а ночью температура составит +5-8℃. По словам Шувалова, погода будет носить скорее осенний характер: дожди будут идти почти каждый день, но не затяжные.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также предупредил, что в последние дни мая в столичном регионе может выпасть снег. Он отметил, что снег будет смешиваться с дождем и быстро таять, не достигая земли.

Ранее москвичам рассказали, когда в регион вернется тепло.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!