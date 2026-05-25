В Московском регионе в конце мая может выпасть снег

Синоптик Ильин: вероятность выпадения снега в Московском регионе высокая
В последние дни мая в столичном регионе высока вероятность выпадения снега. Об этом «Москва 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, такая ситуация может сложиться в некоторых районах области, в которых на фоне общего похолодания возможны небольшие снежные осадки. Синоптик отметил, что снег будет смешиваться с дождем и быстро таять, не достигая земли.

«Там, где достигнет, сразу растает — подстилающая поверхность еще достаточно теплая», — сказал Ильин.

Он добавил, что на текущей неделе в регионе среднесуточные температуры будут на шесть-семь градусов ниже нормы, что вызвано влиянием полярно-арктического циклона, находящегося сейчас над Архангельской областью. Во вторник, 26 мая столбики термометров опустятся до 12-17 градусов в области. В четверг и пятницу температура в регионе будет колебаться в пределах 8 — 13 градусов. 28 и 29 мая минимальные ночные температуры в Подмосковье составят от двух до семи градусов, а в городе — от пяти до семи градусов.

До это главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что следующая волна теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета. Именно тогда температура воздуха будет близка к климатической норме.

Ранее москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов.

 
