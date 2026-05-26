Москвичей предупредили о дождях и похолодании до +5 градусов

Синоптик Шувалов: в Москве до конца недели будет дождливо и аномально холодно
До конца текущей рабочей недели в столичном регионе задержится холодная погода – температура воздуха опустится ниже климатической нормы. При этом будут идти дожди – такой прогноз в беседе с RT озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, наиболее холодные дни придутся на четверг и пятницу – в ночные часы температура воздуха не поднимется выше +5…+8 градусов. Днем ожидается от +10 до +13 градусов. В среду будет теплее на один градус.

Немного потеплеет в выходные – в субботу ожидается до +15 градусов. При этом практически каждый день на этой неделе будут идти дожди, но не очень сильные и преимущественно кратковременные, уточнил Шувалов.

Что касается следующей недели, то на первые пять дней июня прогнозируется потепление – ожидается, что воздух прогреется до +20…+25 градусов, заключил синоптик.

