Жителей Киева призвали покинуть город

Жителям Киева стоит покинуть город из-за разрушений, которые ожидаются в связи с боевыми действиями. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам Кулебы, жителям Киева следует психологически готовиться к разрушениям уже сейчас. Он спрогнозировал, что в украинской столице «будет громко».

«Если нервы у кого-то уже не выдерживают, если «кукуха уже не вытягивает», я это полностью понимаю, всем тяжело, тогда вам нужно взять паузу от жизни в Киеве», — сказал он.

Он также призвал киевлян быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

25 мая в министерстве обороны РФ заявили, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве. Это станет ответом на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. В МО подчеркнули, что эта атака «переполнила чашу терпения» Москвы. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что главная цель перехода ВС РФ к системным ударам по военным объектам Украины и центрам принятия решений заключается в ослаблении Киева, который фактически отказывается урегулировать конфликт мирным путем.

Ранее в МИД назвали последствия следующей атаки на Киев.