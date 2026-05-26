В МИД России назвали главную цель ударов по центрам принятия решений на Украине

Посол Мирошник: системные удары по Украине призваны ослабить страну
Переход России к системным ударам по военным объектам Украины и центрам принятия решений имеет своей главной целью ослабление Киева, который фактически отказывается урегулировать конфликт мирным путем. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
 
«Сейчас Россия приняла решение, главнокомандующий принял решение о том, что необходимо максимально содействовать ослаблению Украины. В частности наносить удары по тем объектам, которые расположены в Киеве. Достаточно долгое время Россия не наносила туда удары. Это не подействовало на Киев. Сейчас применение такого рода действий должно работать исключительно на ослабление Киева, возможностей его ВПК [военно-промышленного комплекса], его возможности управления военными действиями. Я надеюсь, что это возымеет свое влияние на украинскую сторону», — подчеркнул он.
 
Мирошник отметил также, что политико-дипломатический подход к урегулированию конфликта на Украине не привел к конкретным результатам из-за позиции Киева, поэтому Россия взяла курс на «военное ослабление» украинской стороны.
 
«В данном случае Украина не оставляет нам выбора», – подытожил он, не исключив однако возвращения к дипломатическому пути решения кризиса на Украине.
 
Российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве, заявили в МИД РФ. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.
 
 
 

 

