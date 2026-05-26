Уже следующая атака на Киев уменьшит спесь у украинских политиков, которые пытаются сохранять хорошую мину при плохой игре и скрывать полный провал работы систем противовоздушной обороны. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил ТАСС.

Комментируя появившиеся в украинских СМИ рассуждения о боеспособности ракет «Орешник», дипломат отметил, что ни одну из российских ракет украинской ПВО сбить не удалось. Хотя на Украине об этом предпочитают молчать.

Мирошник подчеркнул, что «Орешник» не удалось перехватить системам ПВО, поставленных Западом, что наглядно продемонстрировало беззащитность европейцев перед российским оружием.

Дипломат указал, что следующая атака на Киев немного исправит спесь украинских политиков, если они вовремя не отправятся искать убежища вдали от военных объектов и центров принятия решений.

25 мая министерство иностранных дел России рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало жителей украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Вооруженные силы РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал», сообщили в Минобороны. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Ранее Лавров предупредил США о подготовке ударов по центрам принятия решений в Киеве.