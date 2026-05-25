Москву накроет ливень с грозой

В МЧС предупредили жителей Москвы о сильной грозе вечером
В Москве в ближайшие часы начнется гроза с сильным ветром и ливнем. Об этом предупредили в Управлении МЧС России по столице.

«В ближайший час с сохранением до 20 часов 25 мая местами в городе Москва ожидается кратковременный дождь, гроза», — говорится в сообщении.

Ветер усилится до 14 м/с, указали в МЧС. Жителям и гостям столицы напомнили, что во время грозы нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, следить за детьми и быть бдительными за рулем.

В настоящее время в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и пожарной опасности. Режим продлен до конца суток 26 мая.

До этого синоптики предупреждали, что после аномальной для мая жары в Москву придут холода и дожди.

По прогнозу специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Подмосковье даже может выпасть мокрый снег.

Ранее в двух российских регионах зафиксировали шаровые молнии.

 
