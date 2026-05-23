Жителей Московского региона предупредили о вероятности мокрого снега

Синоптик Тишковец: мокрый снег может пройти в Московском регионе 28 мая
Мокрый снег может зацепить окраины Московского региона в четверг, 28 мая, но саму столицу он обойдет. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в регион придет арктический холод. Ночью 28 мая температура опустится до +2-5°C, днем будет не выше +5–8°C. Такая погода, отметил Тишковец, обычно бывает в октябре.

Специалист предупредил, под утро на севере и северо-западе Московской области дождь перейдет в мокрый снег. Аналогичная погода прогнозируется в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и Карелии.

«В последних двух — с мозаичным ледяным дождем. Регионы накроет не снегом, а какой-то мокрой бурдой», — добавил он.

Специалист отметил, что мокрый снег до Москвы скорее всего не доберется, но может появиться на западе и юго-западе региона.

«Он клином доберется до отдельных районов Смоленской, Брянской и Калужской областей», — заключил Тишковец.

Температура на 4-5°C ниже нормы, соответствующая началу мая, прогнозируется в Москве на следующей неделе, сообщила «Интерфаксу» ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. В начале недели воздух прогреется до +20°C, а к выходным опустится до +12-17°C. В начале следующей недели ожидается облачная и дождливая погода.

Ранее москвичам пообещали переменную облачность и грозу.

 
