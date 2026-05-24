Желтый уровень опасности продлили в Подмосковье на сутки

Желтый погодный уровень, связанный с высокой пожарной опасностью, продлили в Московском регионе еще на сутки — до конца 26 мая. Об этом информирует Гидрометцентр РФ.

«Пожарная опасность. Период предупреждения до 00 ч. 26 мая. Местами по области высокая пожарная опасность — 4 класс», — говорится в сообщении.

До этого в регионе фиксировали аномальную для мая жару. Желтый («погода потенциально опасна») уровень опасности в связи с погодными условиями устанавливали до ночи понедельника, 25 мая.

Между тем в Гидрометцентре предупреждали, что всю следующую неделю в Москве будет холодно и дождливо. Так, в начале недели столбики термометров покажут не больше +21°C, во вторник уже будет +13...15°C и ветер с порывами 17 м/с, сообщили метеорологи.

По информации специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Подмосковье идет арктический холод — окраины региона даже может зацепить мокрый снег.

Ранее москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов.