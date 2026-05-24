Москвичам спрогнозировали дождливые будни

В Москве на будущей неделе ожидаются дожди и похолодание

Всю следующую рабочую неделю в столице ожидаются дожди и похолодает, рассказали ТАСС в Гидрометцентре.

По словам источника, в ближайшие пять суток днем прогнозируются небольшие и умеренные осадки. Ночью они тоже могут выпасть, но в меньшем количестве.

В Гидрометцентре сообщили, что в понедельник, 25 мая, столбики термометров покажут не больше +21°C, во вторник будет +13...15°C, а порывы ветра могут достигать 17 м/с. В среду погода останется примерно такой же. В оставшиеся будни дожди сохранятся, но станет еще прохладнее.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в четверг, 28 мая, окраины Московского региона может зацепить мокрый снег. В Подмосковье придет арктический холод. Ночью 28 мая температура опустится до +2...5°C, днем будет не выше +5...8°C. Такая погода, как отметил синоптик, обычно бывает в октябре.

Ранее москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов.