Суд вынес приговор экс-замглавы московского метро

Суд приговорил экс-замглавы метро Москвы Дощатова к 10 годам и штрафу в ₽100 млн

Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего первого заместителя начальника столичного метро Дмитрия Дощатова к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд также назначил экс-чиновнику штраф в размере ₽100 млн. Дощатов признан виновным в получении особо крупной и крупной взяток от представителя компании «Технопромимпорт».

Экс-замглавы столичного метро арестовали в 2024 году по делу о получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 за принятие некачественных полушпал при строительстве и реконструкции линий метро. Вместе с ним по делу проходят бенефициар АО ВО «Технопромимпорт» Александр Волынский, гендиректор компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.

Фигуранты организовали в Белоруссии производство полушпал, не соответствовавших требованиям, и поставляли их в АО «Мосинжпроект» под видом оригинальной продукции. За бракованные полушпалы они получили более ₽2 млрд.

На судебном заседании 16 января Дощатов заявил, что признает вину.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил об аресте имущества Дощатова на сумму ₽100 млн. В июле 2025 года суд арестовал загородный дом и участок подсудимого.

