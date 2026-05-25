Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Суд вынес приговор экс-замглавы московского метро

Суд приговорил экс-замглавы метро Москвы Дощатова к 10 годам и штрафу в ₽100 млн
Алексей Майшев/РИА Новости

Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего первого заместителя начальника столичного метро Дмитрия Дощатова к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд также назначил экс-чиновнику штраф в размере ₽100 млн. Дощатов признан виновным в получении особо крупной и крупной взяток от представителя компании «Технопромимпорт».

Экс-замглавы столичного метро арестовали в 2024 году по делу о получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 за принятие некачественных полушпал при строительстве и реконструкции линий метро. Вместе с ним по делу проходят бенефициар АО ВО «Технопромимпорт» Александр Волынский, гендиректор компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.

Фигуранты организовали в Белоруссии производство полушпал, не соответствовавших требованиям, и поставляли их в АО «Мосинжпроект» под видом оригинальной продукции. За бракованные полушпалы они получили более ₽2 млрд.

На судебном заседании 16 января Дощатов заявил, что признает вину.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил об аресте имущества Дощатова на сумму ₽100 млн. В июле 2025 года суд арестовал загородный дом и участок подсудимого.

Ранее суд утвердил приговор главе ГК «Пикет» за некачественные бронежилеты.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!