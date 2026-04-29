Cуд утвердил приговор главе ГК «Пикет» за некачественные бронежилеты

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил без изменения приговор генеральному директору ГК «Пикет» Андрею Есипову, осужденному за мошенничество при поставках бронежилетов для Минобороны РФ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

В ноябре прошлого года Мещанский суд приговорил Есипова к девяти годам колонии. Срок сложили с наказанием по другому делу — о незаконной банковской деятельности. Также суд назначил штраф в 800 тысяч рублей.

Есипова признали виновным в мошенничестве на 2,4 млрд рублей и легализации денег. По иску Минобороны с него взыскали эту же сумму. Арестованное имущество на 1,944 млрд рублей конфисковали в доход государства. Дело слушали в особом порядке. Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение.

По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» похитили деньги при исполнении госконтракта, поставив не менее 20 040 бронежилетов, не соответствовавших требованиям. Контракт с компанией заключили в 2022 году на 4 млрд рублей. Он предусматривал поставку 30 тыс. комплектов экипировки — бронежилетов и касок класса защиты Бр4 с кевларовыми модулями. Однако вместо сертифицированной продукции военные получили тканевые чехлы с металлическими плитами без необходимых проверок. Чтобы скрыть нарушения, руководство закупило материалы сомнительного происхождения почти на 590 млн рублей и оформило фиктивные документы на 1,2 миллиарда, где указывалось, что изделия укомплектованы кевларом (синтетическое волокно, которое в 5 раз прочнее стали).

Ранее задерживали замглавы парка «Патриот» по подозрению во взяточничестве.