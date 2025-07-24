Дом первого замглавы метро, обвиняемого во взятках, арестован судом

Басманный суд Москвы арестовал загородный дом и участок по делу о взятках в отношении первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова. Об этом сообщило РИА Новости.

Из материалов дела следует, что в 2020 году Дощатов приобрел земельный участок, на котором построил загородный дом, оба объекта недвижимости он оформил на свою дочь-студентку.

В ходе предварительного расследования было установлено, что на 2020 год у девушки отсутствовали денежные средства, достаточные для приобретения недвижимого имущества. В материалах отмечается, что право собственности на данные объекты недвижимости было оформлено на дочь Дощатова номинально.

В связи с этим суд наложил арест на дом с участком, а также запретил распоряжаться недвижимым имуществом.

В мае РИА Новости сообщило, что первый замначальника метрополитена Москвы сознался в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4.

По информации агентства, фигурант получил транспортное средство за утверждение качества полушпал по договору поставки для строительства новых линий Московского метрополитена на общую сумму более 3 млрд рублей.

Ранее менеджер филиала «Россетей» выкинул взятку за забор, но попал на видео.