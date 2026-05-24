Тяжелораненые дети рассказали, как спасались из-под атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Лантратова: дети слышали один за другим удары и выбирались из-под завалов

Тяжелораненые дети рассказали уполномоченному по правам человека в РФ Яне Лантратовой, как спасались из-под удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом сообщает РИА Новости.

Лантратова сообщила иностранным журналистам, что в палатах она увидела нескольких девушек 18 лет. Они рассказали, как слышали один за другим удары, как их заваливало и как они выбирались из-под завалов. Лантратова отметила, что спасатели помогали детям, рискуя собственными жизнями, так как украинская сторона продолжала массированные атаки на здание.

Омбудсмен сказала, что в разрушенном общежитии Старобельского профессионального колледжа она увидела личные вещи студентов. Среди них были конспекты и фотографии. Лантратова отметила, что дети хотели стать учителями, воспитателями и программистами, готовились к экзаменам, но не выжили в результате атаки ВСУ.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 детей, здание частично обрушилось. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

24 мая число детей, пострадавших при атаке на колледж в Старобельске, возросло до 44. По словам главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, еще 21 студента не удалось спасти.

Ранее Лантратова раскрыла деталь похорон студенток после атаки на колледж в ЛНР.