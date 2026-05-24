Над Россией за ночь сбили более 30 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за ночь уничтожили 33 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны самолетного типа были перехвачены в период с 20:00 23 мая до 07:00 24 мая по московскому времени.

Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

При этом в предыдущую ночь число сбитых беспилотников оказалось почти в десять раз больше. Тогда, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 348 украинских дронов над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

До этого украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске Луганской народной республики. Десятки пострадали. Не удалось спасти 21 человека. Пятиэтажное здание, в котором находилось 86 детей, обрушилось до второго этажа.

Ранее Путин заявил, что ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическу.