В трех российских аэропортах введены временные ограничения

В аропортах Калуги, Череповца и Ярославля введены ограничения на полеты

Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля, Калуги и Череповца. Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в аэропорту Нижнего Новгорода.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 22 мая перехватили и уничтожили 217 беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

По информации ведомства, были уничтожены дроны над 16 областями — Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Тверской, Ярославской областями, а также над Санкт-Петербургом и столичным регионом.

Ранее в Шереметьево обнаружили обломки беспилотника.