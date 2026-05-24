Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Беспилотники сбили на подлете к Череповцу

Силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Череповцу
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

На подлете к Череповцу в Вологодской области уничтожили три беспилотника. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«Силами Министерства обороны сбито 3 БПЛА на подлёте к Череповцу. Работают оперативные службы. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности», — написал он.

При обнаружении фрагментов сбитых дронов приближаться к ним нельзя, нужно сообщить в экстренные службы, добавил губернатор.

Утром губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в регионе возник пожар площадью около 800 квадратных метров после атаки украинских беспилотников на инфраструктуру в Камешковском округе.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России.

Ранее дрон ВСУ ударил по центру Луганска.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!