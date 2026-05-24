СК заинтересовался внезапной смертью мэра Нальчика

СК проводит проверку по факту смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова
Следователи в Кабардино-Балкарии организовали проверку по факту смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону в Telegram-канале.

Предварительно, Ахохов был обнаружен без признаков жизни. На место происшествия выехала следственная группа для установления обстоятельств произошедшего. Ведется опрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

24 мая администрация главы Кабардино-Балкарии сообщила о смерти мэра Нальчика. Его не стало в возрасте 54 лет. Официально причина смерти не называлась. Однако Telegram-каналу Baza стало известно, что Таймураз Ахохов скончался из-за тромбоза легочной артерии и остановки сердца. По информации источника, сначала мэр почувствовал одышку, после чего потерял сознание. Родственники вызвали скорую помощь, но прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть.

Таймураз Ахохов занимал должность мэра города Нальчик с 8 июня 2018 года до последних дней. Был членом партии «Единая Россия».

