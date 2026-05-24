Названа причина смерти мэра Нальчика

Глава Нальчик Таймураз Ахохов скончался из-за тромбоза легочной артерии и остановки сердца. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, сначала Ахохов почувствовал одышку, после чего потерял сознание. Родственники вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть.

Таймураз Ахохов родился в 1971 году в городе Баксан в Кабардино-Балкарской АССР. Свою карьеру он начал в 1996 году в администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария», где работал ведущим специалистом.

Позднее Ахохов служил в налоговых органах региона, возглавлял межрайонные инспекции ФНС в Нальчике и Кабардино-Балкарии. Также он работал в налоговой полиции и подразделении МВД по борьбе с налоговыми преступлениями.

В 2015 году Ахохова назначили заместителем министра труда, занятости и социальной защиты республики. В апреле 2018 года он стал исполняющим обязанности главы администрации Нальчика, а уже в июне был официально утвержден в должности. Городом он руководил до последних дней жизни.

