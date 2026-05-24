Умер мэр Нальчика

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов умер на 55-м году жизни. Об этом сообщила администрация главы Кабардино-Балкарии в Telegram-канале.

Причины смерти чиновника не уточняются.

Таймураз Ахохов родился в 1971 году в городе Баксане Кабардино-Балкарской автономной ССР. Его судьба и карьера были неразрывно связаны с родной республикой. Он начал свой профессиональный путь в 1996 году в Администрации свободной экономической зоны «Кабардино-Балкария», где был ведущим специалистом. С 1988 года работал в налоговых органах региона, в разное время возглавлял межрайонные инспекции ФНС в Нальчике и Кабардино-Балкарии. Также он работал в органах налоговой полиции и подразделении МВД по региону, занимающемся налоговыми преступлениями.

В марте 2015 года Ахохова назначили заместителем министра труда, занятости и соцзащиты республики. В апреле 2018 года он начал исполнять обязанности главы администрации города Нальчик. 8 июня того же года Ахохова утвердили в этой должности. Он руководил городом до последних дней жизни.

Ранее умерла крымская журналистка и писательница Наталья Астахова.

 
