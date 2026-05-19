Умер заслуженный врач России Юрий Ревнивых

Telegram-канал «Здравоохранение Тюменской области»

Заслуженный врач России Юрий Ревнивых умер на 86-м году жизни в Тюмени. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального департамента здравоохранения.

«Прощание состоится 20 мая с 10:00 до 10:45 Тюменском крематории», — сказано в публикации.

Юрий Алексеевич Ревнивых, окончивший в 1960 году Тобольское медицинское училище, а в 1969-м — с отличием Тюменский медицинский институт (став выпускником первого набора), с 1980 по 2007 год возглавлял тюменский «Госпиталь для ветеранов войн». После продолжительной болезни он скончался 19 мая 2026 года. За многолетний труд и вклад в развитие медицины Ревнивых был удостоен почетного знака «Отличник здравоохранения», званий «Ветеран труда» и «Заслуженный врач Российской Федерации», а в 2005 году президент России наградил его орденом Дружбы. Коллеги и пациенты высоко ценили его профессионализм, внимание к людям и преданность врачебному долгу.

В декабре в Тюмени на 64-м году жизни скончался заслуженный врач России Сергей Ярцев. Сергей с был главным врачом Областной клинической больницы №1 в Тюмени. Под его руководством учреждение заняло лидирующие позиции в сфере здравоохранения региона.

Ранее в Москве нашли мертвым экс-главреда «Эха планеты».

 
