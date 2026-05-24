Москвичам пообещали переменную облачность в воскресенье

Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до +25°C ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от +23 до +25°C. В ночь на понедельник она может опуститься до +13°C. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

До этого главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в московский регион после жаркой недели в выходные придет более комфортная погода. Однако с падением температуры воздуха будут ливни и грозы. 24 мая ночью прогнозируется от +14 до +16°C, а днем +22...+24°C.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что к концу текущей недели погода в столичном регионе будет нестабильной. По его словам, существенных осадков ждать не стоит.

Ранее синоптик объяснил расхождения в показаниях домашних термометров и метеостанций.