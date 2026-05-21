Синоптик объяснил расхождения в показаниях домашних термометров и метеостанций

Голубев сообщил о расхождении, если термометр измеряет температуру на солнце
Расхождения в показаниях термометров происходят из-за того, что домашний термометр измеряет градусы на солнце, а термометр метеостанций показывает температуру в тени. Об этом сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с РИА Новости.

Агентство отмечает, что на этой неделе жители столицы в соцсетях выражают недовольство тем, что уличные термометры показывают +35...+45°C, когда в прогнозах указана максимальная температура +32°C.

Такие расхождения в градусах не должны смущать россиян, так как для составления прогнозов существуют специальные стандарты, отметил синоптик.

Термометр должен находиться в деревянном продуваемом шкафчике (метеорологическая будка), на высоте 2 метра, полностью защищен от солнечных лучей, с жалюзи для проветривания. Поэтому основная причина расхождений в том, что метеостанции по всему миру измеряют температуру воздуха только в тени, а не на солнце, объяснил Голубев.

Многие метеорологические станции, у которых есть сайты, используют выражение «температура по ощущению», что является максимально ненаучным, добавил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра.

До этого синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москву в начале следующей недели придет прохладная и дождливая погода.

Ранее врач рассказала, что пить и есть, чтобы легче пережить жару.

 
