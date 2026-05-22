Жителей Московской области предупредили о ливнях и грозах

Синоптик Позднякова: погода в столичном регионе после 18 часов резко изменится
В столичный регион после жаркой рабочей недели в выходные придет более комфортная погода. Однако с падением температуры воздуха ожидаются также ливни и грозы, сообщила в беседе с RT главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, сегодня днем еще будет жарко – воздух прогреется до +30 градусов, однако вечером погоду начнет формировать холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой ливни и грозы, не исключена вероятность града.

В самой столице сильных ливней не ожидается – здесь пройдут обычные дожди, а вот более интенсивные осадки накроют север Московской области.

«Это всё произойдет после 18 часов вечера, — добавила Позднякоа. — Ночью атмосферный фронт сохранит свое влияние — будут и кратковременные дожди, и грозовая деятельность. Порывы ветра будут достигать 12–15 м/с».

В ночь на субботу она пообещала колебания температуры воздуха от +16 до +18 градусов, а днем – от +23 до +25 градусов. В воскресенье, 24 мая, ночью прогнозируется от +14 до +16 градусов, а днем +22...+24 градуса.

Накануне жителей столичного региона предупредили о смерче – как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, он может сформироваться в пятницу на севере Московской области, в столице ожидается мощный ливень с градом. По его словам, к сегодняшнему вечеру с северо-запада начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 км, появятся молнии и гром, скорость ветра составит штормовые 20 м/с и более.

Ранее синоптик предупредил жителей Москвы о пике холода .

 
