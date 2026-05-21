Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Погода в столичном регионе в конце текущей недели будет нестабильной. После жары в пятницу, 22 мая, в выходные ожидается заметное похолодание, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в последний рабочий день этой недели воздух вновь прогреется до +25…+30 градусов. существенных осадков не ожидается, но местами все-таки может пройти кратковременный дождь с грозой.

А в выходные столбики термометров не перешагнут за отметку в +20…+25 градусов, что после жары в течение всей недели станет существенным охлаждением.

«Существенных осадков ждать не стоит, но местами дождевая облачность получит развитие и пройдут кратковременные дожди, местами грозы», –отметил Ильин, добавив, что эта погода будет сопровождаться западным и юго-западным ветром, который будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

